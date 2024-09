POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus

Delbrück-Boke (ots) - (md) Unbekannte brachen am Mittwoch, 25.09., zwischen 04.45 Uhr und 05.15 Uhr durch ein Fenster in eine Pizzeria am Landolinusplatz ein und flohen in unbekannte Richtung. Der Besitzer bemerkte den Einbruch am Mittwochnachmittag, da ihm ein Fenster auffällig erschien. Der oder die Täter erbeuteten eine Kiste mit Trinkgeld im niedrigeren vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat zur fraglichen Zeit verdächtige Personen und oder ...

mehr