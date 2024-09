Polizei Paderborn

POL-PB: Leichtverletzter Jogger nach Unfall auf Südring

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall im unmittelbaren Kreuzungsbereich des Südrings mit der Warburger Straße in Paderborn hat sich am Freitagmorgen ein Fußgänger leichte Verletzungen zugezogen.

Der 43-jährige joggte gegen 07:45 Uhr von der Tankstelle aus über die Verkehrsinsel in Richtung Warburger Straße. Zu dem Zeitpunkt überquerte eine 27-jährige Autofahrerin in einem VW Golf den Kreuzungsbereich vom Ludwigsfelder Ring aus kommend in Richtung Südring. Sie bremste ihr Fahrzeug stark ab. Trotzdem kam es zur Berührung mit dem Jogger, der dabei aber nicht zu Fall kam. Ein Rettungswagen brachte den Mann zu weiteren Untersuchungen in ein Paderborner Krankenhaus. Für die Zeit der Unfallaufnahme war der Südring zwischen der Warburger Straße und dem Pohlweg für etwa 30 Minuten in Richtung Giselastraße gesperrt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell