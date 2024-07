Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Zeugenaufruf nach Raub in Schleswig

Schleswig (ots)

Bereits am 30.06.24 kam es in der Friedrichstraße in Schleswig zu einem Raub auf einen 71-jährigen Mann. Die Kriminalpolizei Schleswig hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen für die Tat.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Rentner an dem Sonntagvormittag gegen 10.45 Uhr mit seinem Rollator in der Friedrichstraße unterwegs. Nach Aussage des Geschädigten seien zwei maskierte Männer an ihn herangetreten. Einer der beiden Männer habe den 71-Jährigen unvermittelt zu Boden gerissen und mehrere Gegenstände aus dem Korb des Rollators entwendet. Anschließend seien beide Täter in unbekannte Richtung geflüchtet. Eine Personenbeschreibung zu den beiden Personen liegt nicht vor.

Vor diesem Hintergrund hat die Kriminalpolizei Schleswig die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und sucht nun nach Zeugen für die Tat sowie einem Mann, der dem Rentner nach der Tat aufhalf und anschließend begleitete.

Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04621 840 oder per Email an SG2.Schleswig.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell