Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: 31-Jähriger nach Einbruchserie in Schleswiger Kindergärten in Untersuchungshaft

Schleswig (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Flensburg und der Polizeidirektion Flensburg

Zwischen April und Juni 2024 kam es im Stadtgebiet Schleswig sowie in einem Fall in Neuberend zu fünf Einbruchdiebstählen in Kindergärten und Kindertagesstätten. Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Schleswig führten schließlich zu einem 31-jährigen Schleswiger. Am Montag (01.07.24) wurde der Beschuldigte zu den Taten vernommen. Er räumte einen Teil der Taten ein.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg wurde der 31-Jährige am Dienstag (02.07.24) der Haftrichterin vorgeführt. Diese folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen Wiederholungsgefahr.

In einer nachträglich durchgeführten Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten fanden die Kriminalbeamten neben Stehlgut aus bereits gestandenen Taten auch Diebesgut aus weiteren Taten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Schleswig dauern weiter an.

