Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Achtung Lebensgefahr! - Gleich zwei Fälle von Personen im Gleisbereich, die Steine auf den Schienen platzierten

Bild-Infos

Download

Merseburg und Bergwitz (ots)

Am Montag, den 10. Juni 2024 musste die Bundespolizei gleich zwei Fälle von Personen im Gleisbereich verzeichnen. Aktuell kommt es immer wieder zu solchen und ähnlichen Situationen, die leider nicht immer so glimpflich enden. In diesem Zusammenhang und im Hinblick auf die bevorstehenden Sommerferien weist die Bundespolizei erneut daraufhin: Bahnanlagen sind keine Spielplätze! Die Züge nähern sich fast lautlos an und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Außerdem geht von den vorbeifahrenden Zügen eine enorme Sogwirkung aus, die ebenfalls zu gravierenden, wenn nicht sogar tödlichen Unfällen führen kann. In den aktuellen Fällen wurden zum einen im Bereich Merseburg, nahe dem Stadtstadion gegen 18:30 Uhr Schottersteine durch einen Triebfahrzeugführer einer Gleisbaumaschine auf den Gleisen festgestellt und über die Notfallleitstelle der Bahn an die Bundespolizeiinspektion Magdeburg gemeldet. Der Bahnbedienstete erkannte die Hindernisse glücklicherweise rechtzeitig und konnte den Zug stoppen, ohne die Steine zu überfahren. Er entfernte diese von den Gleisen und konnte seine Fahrt fortsetzen. Im zweiten Fall wurden vermutlich durch mehrere Jugendliche gegen 20:15 Uhr ebenfalls Schottersteine auf den Schienen der Schnellfahrstrecke zwischen Lutherstadt Wittenberg und Bitterfeld, auf Höhe der Ortslage Bergwitz, aufgefunden. Auch hier konnte der herannahende Zug aufgrund einer Vorinformation eines Gegenzuges rechtzeitig anhalten. Beide Male begaben sich eingesetzte Streifen der alarmierten Bundespolizei zum Einsatzort, dokumentierten die Tatortsituation und leiteten alle polizeilich notwendigen Maßnahmen ein. Hierbei handelt es sich keinesfalls um Kavalierdelikte, sondern um Straftaten. Die Bundespolizei hat zu beiden Fällen Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eröffnet und benötigt die Mithilfe der Bevölkerung. Wer kann sachdienliche Hinweise zu den beiden Sachverhalten um 18:30 Uhr in Merseburg beziehungsweise 20:15 Uhr in Bergwitz geben und hat Personen oder Fahrzeuge, die hiermit in Zusammenhang gebracht werden könnten, gesehen? Informationen hierzu werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell