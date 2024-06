Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Nach Steinwürfen auf S-Bahn und Stellung des Tatverdächtigen sucht die Bundespolizei weitere Zeugen

Bild-Infos

Download

Wolmirstedt (ots)

Am Freitag, den 7. Juni 2024 warf ein 24-jähriger Mann aus Guinea-Bissau Schottersteine in Richtung einer einfahrenden S-Bahn am Bahn-hof Wolmirstedt. Hierbei wurde eine Zugangstür getroffen und die Ver-glasung erheblich beschädigt. Im Personentunnel informierte eine weibliche Person zudem die Beamten, dass jener Mann bereits mehrere Steine in Richtung anderer Reisender geworfen haben soll. Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten den Tatverdächtigen auf dem Bahnsteig zwei. Im Rahmen der weiteren Sachverhaltsklärung wurde bekannt, dass der Beschuldigte zuvor eine weitere S-Bahn in Fahrtrichtung Stendal mit einem Stein beworfen hatte. Hierbei wurde auch eine Seitenscheibe beschädigt. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und benötigt die Mithilfe der Bevölkerung. Wer war am Freitag, den 7. Juni 2024, gegen 17:30 Uhr am Bahnhof in Wolmirstedt oder nutzte die S 39024 von Magdeburg in Richtung Stendal und kann sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt am Bahnhof Wolmirstedt mitteilen? Jene S-Bahn war gegen 17:24 Uhr in dem Bereich des Bahnhofes. Zudem passierte gegen 17:29 Uhr die S-Bahn 39029 aus Stendal in Richtung Magdeburg den Abschnitt und war ebenfalls betroffen. Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magde-burg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell