POL-PB: Einbruch in Geschäft - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots) - (mh) Nach dem Brand mehrerer Abfallbehälter an der Otto-Wels-Straße sowie eines Müllcontainers für Grünabfälle auf dem Westfriedhof am frühen Samstagmorgen, 28. September, in Paderborn sucht die Polizei Zeugen. Ein Zeuge hatte die brennenden Mülleimer, die an der Otto-Wels-Straße unter einem Holzverschlag standen, gegen 02:30 Uhr wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Diese konnte den Brand ...

