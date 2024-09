Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Cloppenburg und der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburger Cityfest - Polizei und Stadt sind vorbereitet und sensibilisiert

Vom 26. - 28. September 2024 findet unter dem Motto "Man trifft sich wieder" das traditionelle Cityfest in der Cloppenburger Innenstadt statt.

Vor dem Hintergrund der Ereignisse in Solingen hat die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mit der Stadt Cloppenburg bereits frühzeitig, in enger Abstimmung das Sicherheitskonzept für das bevorstehende Cityfest umfassend überprüft.

"Die schockierende Tat in Solingen hat bundesweit dazu geführt, dass darüber debattiert wurde und wird, ob und in welcher Form Volksfeste noch stattfinden können. Verständlich ist es, dass dieses Verbrechen bei den Menschen Fassungslosigkeit und Ohnmachtsgefühle entstehen lässt. Wir alle sind mit den Gedanken bei den Betroffenen und ihren Angehörigen", so Polizeidirektor Walter Sieveke und gibt zu bedenken: "Es wäre allerdings auch das falsche Signal, Veranstaltungen wegen einer nie ganz auszuschließenden, abstrakten Gefahr, abzusagen. Die Sicherheitsbehörden haben keinerlei Anhaltspunkte für eine Bedrohung des Cityfestes." In einer gemeinsamen Besprechung aller beteiligten Behörden am 29. August 2024 wurden alle sicherheitsrelevanten Aspekte individuell überprüft und analysiert. "Wir wollen, dass sich alle Menschen sicher fühlen können. Daher haben wir das Sicherheitskonzept personell, taktisch und technisch angepasst. Die Kolleginnen und Kollegen sind natürlich zusätzlich sensibilisiert. Die Polizei wird präsent im Raum agieren und ein offenes Ohr für die Anliegen der BesucherInnen haben, aber auch in zivil für Sicherheit sorgen. Wir werden in den kommenden Tagen auch weiterhin lageangepasst die Sicherheitsmaßnahmen überprüfen und ggf. weiter anpassen", so Polizeidirektor Walter Sieveke.

In diesem Zusammenhang weisen Stadt und Polizei auf das generelle Waffenverbot bei öffentlichen Großveranstaltungen hin. "Dieses generelle Waffenverbot gilt auch für das Cloppenburger Cityfest. Die Ordnungsbehörden werden dieses im Rahmen ihrer Zuständigkeit und anlassbezogen überprüfen", kündigt Bürgermeister Neidhard Varnhorn an und schließt ab:" Ich wünsche mir für das Cloppenburger Cityfest einen friedlichen Verlauf, viele schöne Wiedersehensmomente und dass die Menschen ausgelassen und unbeschwert feiern können. Lassen Sie uns gemeinsam aufeinander Acht geben."

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell