Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ampelanlage im Weg

LPI Gotha - ID (ots)

Am Sonntagmorgen befuhr ein 30jähriger Eritreer mit seinem Pkw die Krusewitzstraße in Gotha in Richtung Innenstadt. Im Bereich der Einmündung zur Inselsbergstraße verlor am Gleisübergang die Kontrolle über sein Fahrzeug. Die dort befindliche Ampelanlage war Endpunkt seiner Fahrt. Er und seine zwei weiteren Insassen blieben unverletzt. Der aus dem Fahrzeug strömende Alkoholgeruch veranlasste die Beamten zu einem Fahrtauglichkeitstest des Fahrers. Der gemessene Atemalkoholwert von 2,05 Promille war möglicherweise der Grund dafür, dass er die Ampelanlage übersehen hatte. Eine Blutentnahme er die Beschlagnahme seines Führerscheins waren die Folge.

