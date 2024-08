LPI-GTH: Einsame Party endet mit Blutentnahme

Ilmenau (ots) - Im Zeitraum vom 17.08. 22:00 Uhr bis 18.08.2024 09:45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in einen Keller in der Eisenbahnstraße in Langewiesen ein. In weiterer Folge wurde ein olivgrünes Fahrrad Rayman Fullray 150 E 9.0 im Wert von ca. 4500 Euro entwendet. Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des Rades nimmt die Polizei unter Bezugsnummer 0213708 entgegen. (BK) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

