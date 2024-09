Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Einbruchdiebstahl

In der Zeit von Mittwoch, den 18.09.24, 22:00 Uhr, bis Donnerstag, den 19.09.24, 12:15 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen Zugang zu einer Scheune in der Straße Zu den Teichen. Aus dieser entwendeten sie Anbauteile für landwirtschaftliche Maschinen sowie Alkohol. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444 967220 entgegen.

Holdorf - Diebstahl von E-Scooter

In der Zeit von Mittwoch, den 18.09.24, 07:00 Uhr, bis Donnerstag, den 19.09.24, 16:00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen in der Straße An der Bahn verschlossen abgestellten E-Scooter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Vechta - Diebstahl von PKW-Reifen

In der Zeit von Mittwoch, den 18.09.24, 22:00 Uhr, bis Donnerstag, den 19.09.24, 07:00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person auf einem Parkplatz in der Münsterstraße von einem PKW BMW die Hinterreifen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Brand einer Gartenhütte

Am Donnerstag, den 19.09.24, gegen 17:35 Uhr, geriet im Margeritenweg aus bislang ungeklärter Ursache eine Gartenhütte in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr war mit 25 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand.

Vechta - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 19.09.24, zwischen 14:10 Uhr und 14:34 Uhr, fuhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Falkenweg eine bislang unbekannte Person gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW KIA und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Damme - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 19.09.24, zwischen 10:30 Uhr und 11:20 Uhr, fuhr in der Wiesenstraße auf dem Parkplatz eines Baumarktes eine bislang unbekannte Person gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW Mercedes und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell