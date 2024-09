Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Fahrradeigentümer gesucht

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens konnten fünf Fahrräder festgestellt werden, deren Eigentümer nun gesucht werden. Wer sein Fahrrad (s. Bilder) erkennt, möge sich mit der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter 04471-1860-0 in Verbindung setzen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten

Am Mittwoch, den 18.09.24, gegen 17:03 Uhr, kam es auf der Sevelter Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Eine 25-jährige Cloppenburgerin fuhr mit ihrem PKW VW auf den vor ihr verkehrsbedingt wartenden PKW BMW eines 24-jährigen Mannes aus Essen auf. Mit im PKW des Mannes saßen noch eine 20-Jährige sowie eine 43-Jährige, beide aus Cloppenburg. Alle Personen wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst behandelt.

Lastrup - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Motorradfahrerin

Am Mittwoch, den 18.09.24, gegen 14:55 Uhr, kam eine 21-jährige Frau aus Cappeln mit ihrem Motorrad der Marke Honda von der B68 ab und verletzte sich dabei schwer. Sie wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, den 18.09.24, gegen 15:14 Uhr, kontrollierten Beamte einen 40-Jährigen Cloppenburger in seinem PKW Daimler in der Alten Dorfstraße. Bei der Kontrolle gab der Fahrzeugführer zunächst falsche Personalien an. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Es folgten eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt. Gegen den 40-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Diebstahl aus PKW

Am Dienstag 17. September 2024, kurz vor 4.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person aus einem unverschlossenen Pkw in der Sevelter Straße eine EC-Karte. Im Anschluss an die Tat wurde Geld abgehoben. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl eines E-Scooters

Am Mittwoch, 18. September, zwischen 16.45 Uhr und 16.50 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen zwei E-Scooter der Marke Segway. Die Fahrzeuge standen ab- und angeschlossen vor einem Discounter in der Emsteker Straße. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

