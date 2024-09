Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Schilder auf Verkehrsinsel umgefahren und geflüchtet - Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Dillingen (ots)

Ein derzeit noch unbekannter Autofahrer hat am frühen Samstagmorgen die Verkehrsinsel in der Dillinger Bahnhofstraße überfahren. Dabei riss er den Schildermast mit angebrachter Warnbake samt Betonfuß aus dem Erdreich. Hierdurch wurde der Unterboden und die Ölwanne des unfallverursachenden Fahrzeugs stark beschädigt. Im Anschluss an das Unfallgeschehen flüchtete der Fahrer. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge handelt es sich beim dem Verursacherfahrzeug um einen Mercedes der A- oder B-Klasse, welcher nun im Unterbodenbereich stark beschädigt sein müsste. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Saarlouis telefonisch unter 06831 9010 oder per Mail unter PI-Saarlouis@polizei.slpol.de zu melden.

