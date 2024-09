Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Pkw kollidiert mit Motorrad - schwerer Unfall auf B 51

Dillingen (ots)

Am Samstagabend ereignete sich gegen 17:45 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der neuen B 51 in Höhe des Dillinger Hafens. Hierbei gab es eine Frontalkollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Die 20-jährige Autofahrerin, die mit ihrem Ford Fiesta aus Richtung Saarlouis kam, geriet unmittelbar hinter dem Kurvenbereich von ihrer Fahrbahn ab und stieß mit dem entgegenkommenden 63-jährigen Motorradfahrer zusammen, welcher in Richtung Saarlouis unterwegs war. Beide Verkehrsteilnehmer wurden verletzt - der Motorradfahrer sogar lebensgefährlich. An der Unfallstelle waren Rettungsdienst, Polizei und der Rettungshubschrauber Christoph 16 im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die neue Umgehungsstraße zwischen Dillingen und Saarlouis vollgesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell