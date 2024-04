Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240412-2-pdnms Einbruch in Gartenhütte einer Schule in Wasbek - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Wasbek ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, den 12.04.2024, verschaffte sich eine Person unbefugt Zutritt zu mehren unbewohnten Gebäuden. Ein Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen. Bis zum Freitagmorgen erlangte die Polizei Kenntnis von 4 Tatorten in Wasbek. Eine männliche Person soll sich in der Nacht Zugang zu verschiedenen Schuppen und Gartenhütten verschafft haben.

Nachdem der Tatverdächtige in der Gartenhütte einer Schule versucht haben soll, Müll zu verbrennen, wurde die Feuerwehr durch aufmerksame Zeugen verständigt. Diese konnte den Brennprozess frühzeitig stoppen, sodass an dem Schuppen kein weiterer Schaden entstand.

Als sich der Tatverdächtige von dem Einsatzort entfernen wollte, wurde er durch mehrere Wasbeker solange aufgehalten, bis die Polizeibeamten der PSt. Nortorf eintrafen. Diese nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnten Hinweise gewonnen werden, dass der Tatverdächtige zuvor bereits weitere Straftaten im Bereich von Wasbek begangen haben könnte. Er soll sich zuvor zu weiteren Schuppen und Gartenhütten an drei anderen Orten unerlaubt Zutritt verschafft haben.

Die weiteren Ermittlungen werden nun durch die Kriminalpolizei Neumünster übernommen. Der Tatverdächtige muss sich in diesen nun für eine versuchte Brandstiftung, das Herbeiführen einer Brandgefahr, eines Einbruchs und des Hausfriedensbruchs verantworten.

Weiter sucht die Polizei in Neumünster nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wem ist in der Tatnacht etwas Verdächtiges aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neumünster unter der Rufnummer 04321-9450.

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell