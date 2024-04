Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240412-1-pdnms Brand eines Schuppens in Wasbek

Wasbek ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

In der Nacht vom 11.04.24 auf den 12.04.24 brannte ein Schuppen auf einem Grundstück in Wasbek. Die angrenzenden Häuser wurden durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Personen wurden aber nicht verletzt. Gegen 02:00 Uhr wurden die Polizei und Feuerwehr zu einem Feuer nach Wasbek in die Bahnhofstr. gerufen. Dort solle ein Schuppen brennen.

Die zuerst am Brandort eingetroffenen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wasbek begannen umgehend mit den Löscharbeiten. Da der Schuppen zu diesem Zeitpunkt schon im Vollbrand stand, konnten Beschädigungen an dem angrenzenden Einfamilienhaus, sowie dem Nachbarhaus nicht mehr verhindert werden. Ein Übergreifen auf die angrenzenden Gebäude war dem Feuer durch die schnellen Löschmaßnahmen der Feuerwehr aber nicht mehr möglich.

Es kam zu keinem Personenschaden durch den Brand. Der in der Nähe des Brandortes entlangführende Zugverkehr war durch das Feuer nicht beeinträchtigt. Der Brandort wurde durch die vor Ort erschienen Beamten des Kriminaldauerdienstes beschlagnahmt. Die Ursache für das Feuer, sowie die Schadenshöhe ist bisher noch nicht abschließend geklärt und sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Neumünster.

Weiter sucht die Polizei in Neumünster nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wem ist in der Tatnacht etwas Verdächtiges aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neumünster unter der Rufnummer 04321-9450.

