POL-NMS: 240410-1-pdnms Unfallflucht in Hohn - Polizei sucht Zeugen

Hohn (ots)

Unfallflucht in Hohn - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht vom 08.04.2024 auf den 09.04.2024 kam es zu einer Unfallflucht nach einem Zusammenstoß mit einem parkenden Fahrzeug in der Straße Knackenburg in Hohn. Der Verursacher entfernte sich unerkannt von Unfallort, die Polizei sucht Zeugen.

Der Eigentümer des beschädigten Autos schilderte den Beamten der Polizeistation Fockbek, dass er den schwarzen Ford in seiner Grundstückseinfahrt in den Abendstunden abgestellt hatte. Als er am nächsten Morgen wieder zu ihrem PKW kam, fand er mehrere Beschädigungen an diesem vor.

Der Radkasten und die hintere Tür des Fahrzeugs waren deutlich beschädigt. Weder wurde durch den unbekannten Verursacher die Polizei verständigt, noch Kontakt mit dem Eigentümer des Ford aufgenommen. Der Schaden an dem Ford wird auf ca. 6.000EUR geschätzt.

Die Polizeistation Fockbek sucht nun vor diesem Hintergrund Zeugen, die sich in der Zeit von 19:00 Uhr am Montag bis 11:00 Uhr am Dienstag im Bereich rund um die Straße Knackenburg in Hohn aufgehalten haben und auffällige Beobachtungen gemacht haben könnten.

Hinweise in dem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort nimmt das Polizeistation Fockbek unter der Rufnummer: 04331-208120 oder per E-Mail über fockbek.pst@polizei.landsh.de entgegen.

