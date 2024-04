Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240408-2-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Büdelsdorf gesucht

Rendsburg (ots)

Am 07.04.2024 kam es in Büdelsdorf in der Hollerstr. zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein parkender PKW beschädigt wurde. Die Polizei in Rendsburg sucht nun den Verursacher, welcher unerkannt flüchtete.

Der Eigentümer des beschädigten hellgrünen Chevrolets parkte diesen kurz vor 18:00 Uhr in Richtung der Eckernförder Str. am rechten Fahrbahnrand. Gegen 19:50 Uhr hörten Anwohner einen lauten Knall von der Straße aus. Als sich anschließend der Fahrzeugbesitzer sein Auto ansah, fand er eine Vielzahl von Schrammen und Dellen auf der Fahrerseite vor. Außerdem war der Außenspiegel komplett abgerissen.

Der Verursacher befand sich unmittelbar nach dem Knall nicht mehr am Unfallort. Der Schaden an dem Chevrolet wird auf derzeit 2.000EUR geschätzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sucht die Polizei aufgrund des Schadensbildes nach einem vermutlich größerem oder höherem Fahrzeug. Dieses dürfte durch den Zusammenstoß Beschädigungen auf der Beifahrerseite aufweisen, vermutlich befinden sich auch hellgrüne Lackreste des angefahrenen Chevrolet auf dem verursachenden Fahrzeug.

Wer kann Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug bzw. dem Unfallgeschehen machen? Hinweise in dem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort nimmt das Polizeirevier Rendsburg unter der Rufnummer: 04331 - 208 402 oder per E-Mail über Rendsburg.PRev@polizei.landsh.de entgegen.

