POL-NMS: 240405-2-pdnms Zeugen nach Einbrüchen in Altenholz gesucht

Altenholz ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

In der Nacht vom 03.04.2024 auf den 04.04.2024 kam es zu insgesamt fünf Kelleraufbrüchen in Mehrfamilienhäusern in Altenholz. Aus den betroffenen Kellern wurde hauptsächlich Werkzeug gestohlen. Weiter wurde ein E-Scooter aus einem Fahrradschuppen entwendet.

Die Tatorte befanden sich in der Klausdorfer Straße, den Moorredder, Freesenberg und Vordere Wurth in Altenholz. Aufgrund der immer gleichen Tatausführung und des zeitlichen und örtlichen Zusammenhanges wird von dem selben Täter ausgegangen.

Die Polizei in Altenholz sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern, wem sind in der Nacht verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge aufgefallen, wer kann Hinweise auf den Täter geben?

Sofern Anwohner aus den benannten Tatortbereichen oder anliegender Straßenzüge Überwachungskameras installiert haben, wird um Prüfung gebeten, ob Aufnahmen von Personen vorliegen, welche sich unberechtigt im Aufzeichnungsbereich der Kameras aufgehalten haben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Altenholz unter der Rufnummer 0431-22000100.

