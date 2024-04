POL-NMS: 240404-3--pdnms Vorstellung des Verkehrssicherheitsberichtes 2023 für den Kreis Rendsburg-Eckernförde

Neumünster (ots) - Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 16.30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in einem Imbiss in der Friedrichstraße in Neumünster, bei dieser Auseinandersetzung wurde ein 33 Jahre alter Mann mit einem Messer schwer verletzt. Zwei Kunden in einem Imbiss in der ...

mehr