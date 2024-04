POL-NMS: 240409-1-pdnms Verkehrsunfall von zwei Fahrzeugen auf der B205 bei Neumünster verursacht Vollsperrung

Rendsburg (ots) - Am 07.04.2024 kam es in Büdelsdorf in der Hollerstr. zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein parkender PKW beschädigt wurde. Die Polizei in Rendsburg sucht nun den Verursacher, welcher unerkannt flüchtete. Der Eigentümer des beschädigten hellgrünen Chevrolets parkte diesen kurz vor 18:00 Uhr in Richtung der Eckernförder Str. am rechten ...

