POL-SLS: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der 35-jährigen Mutter mit ihrem Säugling

Rehlingen-Siersburg (ots) - Am späten Freitagabend beschädigten Unbekannte einen Panzerblitzer des Landespolizeipräsidiums, der am Fahrbahnrand der L 172 in Gerlfangen positioniert ist. Das Gerät überwacht den Verkehr, der in der Keltenstraße in Richtung Fürweiler fließt. Aufgrund der Tathandlung war das Gerät nicht mehr funktionsfähig. Zeugen, die am Freitagabend im dortigen Bereich verdächtige Beobachtungen ...

