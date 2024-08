Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Blitzer von Unbekannten beschädigt

Rehlingen-Siersburg (ots)

Am späten Freitagabend beschädigten Unbekannte einen Panzerblitzer des Landespolizeipräsidiums, der am Fahrbahnrand der L 172 in Gerlfangen positioniert ist. Das Gerät überwacht den Verkehr, der in der Keltenstraße in Richtung Fürweiler fließt. Aufgrund der Tathandlung war das Gerät nicht mehr funktionsfähig. Zeugen, die am Freitagabend im dortigen Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben bzw. Hinweise auf die Identität der tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Saarlouis telefonisch (06831 9010) oder per Mail (PI-Saarlouis@polizei.slpol.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell