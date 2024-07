Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Polizei Saarlouis sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Saarlouis (ots)

Am Dienstag, dem 09.07.2024, kam es gegen 18:49 Uhr auf der B269n, aus Richtung BAB 620 kommend in Fahrtrichtung Überherrn, zu einem Verkehrsunfallgeschehen zwischen zwei Fahrzeugen. Hierbei kollidierten ein schwarzer BMW (5er Reihe) und ein rot-grauer Smart miteinander. Durch das Unfallgeschehen entstand nicht nur unerheblicher Sachschaden. Zudem wurde eine Person mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei Saarlouis Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis unter der Rufnummer 06831-9010 in Verbindung zu setzen.

