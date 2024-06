LPI-NDH: Angebranntes Essen sorgt für Rauchentwicklung

Bad Tennstedt (ots) - Am Montagnachmittag ereignete sich an dem Kreisverkehr in der Kurstraße ein Verkehrsunfall. Hierbei kam es zur Kollision eines Autos mit einem Motorrad. Die Motorradfahrerin zog sich in Folge eines Sturzes schwere Verletzungen zu, die nicht lebensbedrohlich waren. Die 37-jährige Ducati-Fahrerin wurde zur medizinischen Versorgung mit einem Hubschrauber in ein Klinikum gebracht. An der Unfallstelle ...

