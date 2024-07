POL-HI: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz in Gronau

Hildesheim (ots) - Holle (wun) - Am Samstag, den 06.07.2024, kam es zwischen 12:00 Uhr und 22:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem REWE Parkplatz in der Binderschen Straße 5, in 31188 Holle. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte einen geparkten Pkw VW Passat vermutlich beim Ein-/Ausparken oder im Vorbeifahren. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am geparkten ...

mehr