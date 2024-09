Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Frontalkollision auf Landstraße - Fahrerin unter Drogeneinfluss

Dillingen/Saar (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntags kam es auf der L 174 zwischen Beckingen und Dillingen/Saar zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Die beiden beteiligten Fahrzeuge befuhren die L174 in entgegengesetzter Richtung. Aus bislang unbekannten Gründen fährt die Verursacherin vollständig in den Gegenverkehr. Hier kann ein entgegenkommendes Fahrzeug noch ausweichen, das dahinter befindliche Fahrzeug kann jedoch trotz Ausweichmanöver eine Kollision nicht mehr verhindern. Die beiden Fahrzeuge kollidieren mit den Fahrzeugfronten im Bereich der Beifahrerseite, wodurch beide PKW massiv beschädigt werden. Die Unfallverursacherin wird leicht verletzt, die Unfallgegnerin hingegen schwer. Beide werden in nahegelegene Krankenhäuser verbracht, die Fahrzeuge werden abgeschleppt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergeben sich starke Anhaltspunkte für Drogenbeeinflussung der Verursacherin. Ihr wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sie muss sich nun einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung stellen.

