Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit verletzten Mofa-Fahrer

Am Mittwoch, den 18.09.24, gegen 14:30 Uhr, kam es auf der Osnabrücker Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen dem PKW Skoda einer 41-Jährigen aus Bramsche und dem Mofa eines vorausfahrenden und abbiegenden Jugendlichen aus Neuenkirchen-Vörden. Der Jugendliche wurde leicht verletzt.

Vechta - Sachbeschädigung an Kleintransporter

Im Zeitraum von Dienstag, den 17.09.24, gegen 16:00 Uhr, bis Mittwoch, den 18.09.24, gegen 06:15 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person die Plane eines am Fahrbahnrand geparkten Kleintransporters im Feldmannskamp. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Mobiltelefons

Am Mittwoch, 18. September 2024, zwischen 10.30 Uhr und 10.45 Uhr, befand sich eine 42-jährige Frau in der Straße Neuer Markt. Hier lief ein bislang unbekannter Mann gegen die 42-jährige Frau und entwendete in diesem Moment ihr graues I Phone 14 Pro aus der hinteren Hosentasche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Damme - Diebstahl eines Kfz-Kofferanhängers

Am Mittwoch, 18. September 2024, zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr, entwendeten unbekannte Personen einen Kfz-Kofferanhänger samt Inhalt von einem Grundstück in der Holdorfer Straße. Im Anhänger befanden sich ein Kompressor, eine Bierzeltgarnitur, ein Pavillon, Reifentaschen und Kart-Ersatzteile. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Goldenstedt - Diebstahl einer Arbeitsmaschine

In der Zeit zwischen Dienstag, 17. September 2024, 16.00 Uhr und Mittwoch, 18. September 2024, 15.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person eine Arbeitsmaschine der Marke Kubota aus einer verschlossenen Scheune in der Arkeburger Straße. Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444 96722 entgegen.

Vechta - Pedelec aus Garage entwendet

Zwischen Dienstag, 17. September 2024, 22.30 Uhr, und Mittwoch, 18. September 2024, 7.42 Uhr, drang eine bislang unbekannte Person in eine unverschlossene Garage in der Beethovenstraße ein und entwendeten ein dort abgestelltes Pedelec der Marke Pegasus Premio E8. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell