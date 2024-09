Cloppenburg/Vechta (ots) - Dinklage - Diebstahl von E-Scooter Am Montag, den 16.09.24, in der Zeit von 07:28 Uhr bis 10:30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person in der Schulstraße einen verschlossen abgestellten E-Scooter des Herstellers KickScooter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen. Vechta - Sachbeschädigung Eine bislang unbekannte Person beschädigte am Dienstag, ...

mehr