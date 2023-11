Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wintereinbruch auf den Straßen des Hochschwarzwaldes

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Hochschwarzwald.]

Aufgrund des Wintereinbruchs auf den Straßen im Hochschwarzwald waren diese über das vergangene Wochenende nur erschwert befahrbar.

Weiterhin haben sich mehrere Verkehrsunfälle auf Grund der widrigen Witterungsverhältnisse ereignet.

Am Freitag, 24.November gegen 18.52 Uhr geriet ein 25-jähriger Pkw-Fahrer beim Abbiegevorgang auf der B500 in Richtung Spirzen, aufgrund der schneeglatten Fahrbahn, ins Schleudern. Dabei rutschte dieser mit seinem Pkw über die vor Ort befindliche Verkehrsinsel in den Gegenverkehr und verunfallte dabei mit einem entgegenkommenden 62-jährigen Pkw-Fahrer. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Gegen 22:45 Uhr kam ein Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug auf der L156 von Fischbach kommend Richtung Lenzkirch fahrend, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dabei mit der Schutzplanke. Auch hierbei entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden.

Am späten Freitagabend gegen 23:49 Uhr befuhr ein 47-jähriger Pkw-Fahrer die L172 in Richtung Eisenbach. Durch die schneebedeckte Straße und zu hoher Geschwindigkeit verlor dieser die Kontrolle über sein Pkw und rutschte in die Schutzplanke. Am Pkw sowie auch an der Schutzplanke entstand erheblicher Sachschaden. Aufgrund der Beschädigungen musste der Pkw abgeschleppt werden.

Auch am darauffolgenden Tag, 25. November 2023, ereigneten sich aufgrund schneebedeckter Straßen mehrere Verkehrsunfälle.

Ein Pkw-Fahrer befuhr talwärts die Spirzenstraße und kam dabei in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei verunfallte er an einem Holzstapel. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Da der Pkw nicht mehr fahrbereit war, musste dieser von einem Abschleppunternehmen abgeschleppt werden.

Auf der K4964 Richtung Titisee-Neustadt ereignete sich gegen 10.43 Uhr ein weiterer Verkehrsunfall. Der 88-jährige Pkw-Fahrer befuhr die schneeglatte Fahrbahn mit Sommerbereifung und kam dadurch nach rechts von der Straße ab. Hierbei kollidierte er mit zwei Verkehrszeichen und der dortigen Schutzplanke. An den Verkehrseinrichtungen sowie am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

Gegen 16.18 Uhr kam es auf der B31 in Fahrtrichtung Freiburg, Höhe der Tankstelle in Breitnau, zu einem Unfall. Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer geriet aufgrund seiner Sommerbereifung bei schneebedeckter Fahrbahn ins Rutschen. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Das Verkehrszeichen sowie der Pkw wurden beschädigt.

Ein weiterer Unfall ereignete sich auf der B31, Höhe Abfahrt Friedenweiler, gegen 17 Uhr. Dabei rutschte ein Pkw-Fahrer aufgrund der schneeglatten Fahrbahn und stockendem Verkehr dem vorausfahrenden Pkw auf. Da der vorausfahrende Pkw sich ohne um die Schadensregulierung zu kümmern vom Unfallort entfernte, hat das Polizeirevier Titisee-Neustadt die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07651-93360 zu melden. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Gegen 19.25 Uhr befuhr ein 28-jähriger Pkw-Fahrer die L127 von St. Peter kommend nach St. Märgen. Im Kurvenbereich geriet dieser aufgrund der Wetterverhältnisse ins Schleudern und kollidierte mit einem Verkehrszeichen am rechten Fahrbahnrand. Auch hier entstand am Pkw sowie am Verkehrszeichen ein Gesamtschaden im vierstelligen Bereich.

Auf der B31 Richtung Freiburg, Höhe Einmündung Oberhöllsteig, kam ein 19-jähriger Pkw-Fahrer, gegen 23 Uhr, von der Fahrbahn ab. Dieser verlor aufgrund der verschneiten und winterglatten Straßenverhältnisse die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit einem Entwässerungsschacht, welcher sich am Fahrbahnrand befand. Es entstand ein Gesamtschaden im vierstelligen Bereich.

Eine gute Nachricht ist trotz der Vielzahl an Verkehrsunfällen entstanden bislang keine gravierenden Personenschäden.

