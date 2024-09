Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Geldbörsendiebstahl

Am Donnerstag, den 19. September 2024, im Zeitraum von 10:00-10:20 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person in einem Verbrauchermarkt an der Angelbecker Straße aus einem Rollator die Geldbörse mitsamt EC-Karte einer 91-Jährigen. Im Anschluss an die Tat wurde versucht Geld abzuheben. Hier blieb es jedoch beim Versuch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen

Cloppenburg - Einbruch in Arztpraxis

In der Zeit von Mittwoch, den 18.09.24, 21:30 Uhr, bis Donnerstag, den 19.09.24, 07:15 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen Zugang zu einer Arztpraxis in der Straße Altes Stadttor. Angaben zum Diebesgut sind derzeit noch unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

