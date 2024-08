BPOLI-WEIL: 565 Tage Haft - Bundespolizei nimmt gesuchten Drogenhändler fest

Weil am Rhein (ots) - Ohne gültige Dokumente versuchte ein 30-Jähriger als Reisender in einem Fernbus nach Deutschland einzureisen. Die Fahrt endet für ihn in der Kontrolle der Bundespolizei am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den Mann am Dienstagnachmittag (30.07.2024) bei der Einreise nach Deutschland. Zur ...

