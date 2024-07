Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auto erbeutet

Kierspe (ots)

Einbrecher waren zwischen Donnerstagabend und Montagmorgen an der Goethestraße in Kierspe aktiv. Sie drangen in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten eine EC-Karte und Handys. Zudem erlangten sie einen Pkw aus der Garage, zu dem sie sich mit Schlüsseln aus dem Haus Zugang verschafften. Es handelt sich hierbei um einen braunen VW Golf Plus, die Polizei fahndet nach dem Fahrzeug. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei unter 02354 91990 zu wenden. (lubo)

