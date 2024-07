POL-MK: Mit 90 statt 50 "geblitzt": Fahrverbot

Altena (ots) - Ein 59-jähriger Altenaer sorgte am Samstag am Busbahnhof Markaner für Unruhe. Ein 36-jähriger Mann gab gegenüber der Polizei an, der 59-Jährige habe ihn belästigt, provoziert und schließlich geschlagen. Beide Männer lehnten eine Versorgung durch den Rettungsdienst ab. Die Polizeibeamten erteilten dem 59-Jährigen einen Platzverweis, dem der Mann ...

