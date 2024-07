POL-MK: "Hallo-Mama"-Trick

Iserlohn (ots) - Am Wochenende nahm die Polizei eine Reihe von Fahrzeugeinbrüchen auf. In der Nacht zum Sonntag wurden an der Waldemeistraße die Dreiecksfenster eines Chevrolet Klak zerstört und der Wagen durchwühlt. Am Freitag gegen 7 Uhr entdeckte eine Passantin an der Sundernallee, dass an einem am ...

mehr