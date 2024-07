Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand und Betrug

Werdohl (ots)

Brand in Pungelscheid

Am Sonntagmorgen, gegen kurz nach 2 Uhr, brannte es in der Meilerstraße. Unbekannte haben scheinbar den Inhalt einer Mülltonne in Brand gesetzt. Auch die angrenzende Hecke fing dabei Flammen, das Feuer wurde gelöscht. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben.

Goldbetrug erfolgreich

Eine 82 Jahre alte Werdohlerin kontaktierte am Freitagabend die Polizei in Werdohl. Sie hatte am 16.7. einen Anruf von der angeblichen Polizei bekommen, die "Ungereimtheiten" auf ihrem Konto gesehen habe. Um dies zu prüfen, müsse sie Angaben zu ihren verfügbaren Geldsummen machen. Es folgten weitere Telefonate, die die Dame dann dazu bewegten, ihr Geld in Gold zu investieren. Dazu überwies sie einen höheren fünfstelligen Betrag an den Anrufer, Gold erhielt sie nicht. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und warnt vor Betrügern. (lubo)

