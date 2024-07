Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randale führt ins Gewahrsam

Neuenrade (ots)

Ein 44-Jähriger aus Neuenrade beschäftigte am Sonntagabend die Polizei. Gegen 22:45 Uhr wurden die Beamten zu einer Gaststätte im Mühlendorf gerufen. Zuvor wurde bereits ein Rettungswagen dorthin gerufen, da der Neuenrader stark alkoholisiert war, jedoch wollte er sich nicht den Rettungskräften widmen. Er fiel bereits auf einem Schützenfest auf, dort wurde er bereits von Angestellten vom Gelände verwiesen. In der Gaststätte hatte er nun randaliert und nach einer Frau geschlagen, traf diese aber nicht. Die Polizei nahm den 44-Jährigen nach der Sachbeschädigung an einer Kommode im Lokal und der versuchten Körperverletzung an der Zeugin zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam und brachte ihn nach Lüdenscheid. Im Polizeigewahrsam, in dem er sich beruhigen sollte, spuckte er die Beamten an und beleidigte sie. Es folgt also eine weitere Strafanzeige. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell