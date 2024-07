POL-MK: Auto aufgebrochen

Plettenberg (ots) - In der Breddestraße haben Unbekannte versucht, in einen Imbisstand einzudringen. Sie haben versucht, die Eingangstüren aufzuhebeln. Dadurch entstand Sachschaden an dem Stand, die Polizei sucht Zeugen. Die Tatzeit liegt in der Nacht von Freitag auf Samstag. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

