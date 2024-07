Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von der Fahrbahn abgekommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Ein Leichtverletzter und zirka 40.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, welcher sich in der Nacht zum Samstag (20.07.2024) ereignet hat. Ein 32-Jähriger befuhr mit seinem VW ID.3 kurz nach 00.30 Uhr die Azenbergstraße in aufsteigende Richtung und kam mutmaßlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit beim Abbiegen nach rechts in die Eduard-Pfeiffer-Straße nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er zunächst ein Metallgeländer, umherfliegende Teile des Geländers beschädigten hierbei eine angrenzende Grundstücksmauer, setzte seine Fahrt anschließend fort, um dann in der nächsten Rechtskurve erneut nach links von der Fahrbahn abzukommen. Diesmal überfuhr er einen kleineren Baum, welcher abbrach, und kam dann beim Aufprall am nächsten Baum zum Stehen. Da die Beamten bei der Unfallaufnahme bemerkten, dass der 32-Jährige offenbar alkoholisiert war, veranlassten sie im Krankenhaus eine Blutprobe und beschlagnahmten seinen Führerschein. Der VW, an dem ein Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 an das Polizeirevier Wolframstraße zu wenden.

