Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann bedroht Frau mit Messer und fordert Geld zurück - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagabend (18.07.2024) in einem Etablissement an der Leonhardstraße eine 22-jährige Frau mit einem Messer bedroht. Der unbekannte Mann bedrohte gegen 19.40 Uhr, nach erfolgter Dienstleistung, eine 22-jährige Frau mit einem Messer und forderte sein Geld zurück. Die Frau drückte daraufhin den Notfallknopf und ein Mitarbeiter kam ihr zur Hilfe. Anschließend verließ der Mann das Etablissement ohne Beute und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Mann war zirka 25 Jahre alt, hatte eine schmächtige Figur und kurze braune Haare. Er war bekleidet mit einem beigen Oberteil und einer beigen Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

