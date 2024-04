Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ermittlungen nach mutmaßlicher Brandstiftung im Hausflur

Gelsenkirchen (ots)

Polizei und Feuerwehr waren am frühen Montagmorgen, 15. April 2024, an der Buddestraße in Scholven im Einsatz. Zeugen wählten um 1.30 Uhr den Notruf, weil es im Hausflur eines Mehrfamilienhauses brannte. Ein Nachbar bemerkte Geräusche im Nachbarhaus und schlug umgehend Alarm. Der Brand konnte durch Anwohner gelöscht werden. Die Feuerwehr entrauchte das Gebäude. Vier Personen wurden durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. Da eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, sucht die Polizei Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell