Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagvormittag (18.07.2024) einen 28 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Polizeibeamte kontrollierten den Mann gegen 11.10 im Bereich der Tübinger Straße und machten den Mann, der in einem Opel unterwegs war, auf das Bestehen der Fahrradstraße aufmerksam. Als sie ihn aufforderten sich auszuweisen, soll er in dem Fahrzeug in Richtung Hauptstätter Straße geflüchtet sein. Dort soll er das Fahrzeug verlassen haben und zu Fuß in Richtung Marienplatz gerannt sein. Polizeibeamte fahndeten nach dem Flüchtigen und nahmen ihn schließlich in einem Parkhaus an der Hauptstätter Straße fest. In seinem Auto fanden die Beamten rund 9 Gramm Kokain, 6,5 Gramm Marihuana, 18 Ecstasy-Tabletten sowie eine kleine Menge Amphetamin und eine Feinwaage und beschlagnahmten es. In der Bauchtasche des 28-Jährigen fanden die Beamten weitere 4,5 g Kokain, mehrere Handys, mehrere hundert Euro Bargeld und ein Reizstoffsprühgerät sowie eine Messerklinge und beschlagnahmten auch diese Gegenstände. Da der Verdacht besteht, dass der 28-Jährige, der keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war, musste er außerdem eine Blutprobe abgeben. Der 28 Jahre alte deutsche wohnsitzlose Staatsangehörige wird im Laufe des Freitags (19.07.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

