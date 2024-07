Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 51- und 56-jährige Männer überfallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Donnerstag (18.07.2024) an der Wilhelmsbrücke und an der Neckartalstraße einen 51 und einen 56 Jahre alten Mann ausgeraubt. Der unbekannte Mann sprach den 51-Jährigen gegen 03.40 Uhr im Bereich der Wilhelmsbrücke an und forderte ihn unter Vorhalt einer Pistole auf, ihm seinen Geldbeutel zu geben. Der Mann gab ihm stattdessen sein Handy und seine Zigaretten. Als seine Begleiterin ihm zur Hilfe kam, ließ der Unbekannte von ihm ab, gab ihm sein Handy sowie seine Zigaretten zurück und flüchtete in Richtung Stadtbahnhaltestelle Wilhelma. An der Neckartalstraße sprach ein Unbekannter einen 56-jährigen Taxifahrer gegen 05.00 Uhr an und forderte ihn ebenfalls unter Vorhalt einer Pistole auf, ihm Geld zu geben. Der Taxifahrer gab ihm daraufhin 200 Euro. Anschließend flüchtete der unbekannte Mann in Richtung Mühlsteg. Der Unbekannte ist in beiden Fällen zirka 30 Jahre alt, hat eine schlanke Figur, ist zirka 160 Zentimeter groß und hat schwarze Haare. Er war bekleidet mit einem grünen T-Shirt und einer schwarzen Hose. Ob es sich bei den Überfällen um denselben Mann handelt, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell