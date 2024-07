POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mühlhausen (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache ist am frühen Freitagmorgen (19.07.2024) in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Schirmerstraße ein Feuer ausgebrochen. Zeugen meldeten den in Vollbrand stehenden Dachstuhl gegen 04.00 Uhr der Feuerwehr. Zwölf Personen konnten ihre Wohnungen im Mehrfamilienhaus unverletzt verlassen, in der Brandwohnung fanden die Einsatzkräfte den Leichnam eines dort alleinlebenden 58 Jahre alten Mannes. ...

