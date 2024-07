Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Räuber festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagabend (18.07.2024) einen 33-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mehrere Raubüberfälle, darunter einen Überfall im Bereich der Wilhelmsbrücke und einen Überfall an der Neckartalstraße (siehe Pressemeldung des Polizeipräsidiums Stuttgart unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5826147), begangen zu haben. Polizeibeamte fahndeten nach dem Mann und nahmen den Tatverdächtigen gegen 19.00 Uhr im Bereich des Tatortes fest, nachdem der Mann gegen 14.00 Uhr erneut im Bereich des Voltastegs einen 50-jährigen Mann angesprochen und unter Vorhalt einer Schreckschusspistole aufgefordert haben soll, ihm seinen Geldbeutel zu geben. Nachdem der Täter bemerkte, dass der Geldbeutel leer war, gab er ihn wieder an den 50-jährigen Mann zurück. Wenige Meter weiter soll der 33-Jährige einen 52-jährigen Mann angesprochen und ebenfalls unter dem Vorhalt einer Schreckschusspistole aufgefordert haben, ihm seinen Geldbeutel zu geben. Da der 52-Jährige der Aufforderung nicht nachkam, soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen sein, in dessen Verlauf der Mann dem 52-Jährigen mit der Schreckschusspistole auf den Hinterkopf geschlagen haben soll. Der 52-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der 33-Jährige mit griechischer Staatsangehörigkeit wurde am Freitag (19.07.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

