POL-S: Wer hatte "Grün" - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Ost (ots)

Am Freitagabend (19.07.2024) ereignete sich an der Einmündung Cannstatter-/ Villastraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Schaden von zirka 10.000 Euro entstand, verletzt wurde niemand. Gegen 19.00 Uhr fuhr ein 47-Jähriger mit seinem weißen Pkw Mercedes-Benz auf der Cannstatter Straße in Richtung Schwanenplatztunnel. Im Bereich der ampelgeregelten Einmündung zur Villastraße bog ein 33-jähriger Lenker eines weißen Pkw Seat von der Villastraße kommend in die Cannstatter Straße ab und wollte ebenfalls in den Tunnel einfahren. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Bei der Unfallaufnahme gaben beide Fahrzeuglenker an, bei "Grün" in die Einmündung gefahren zu sein. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 in Bad Cannstatt unter der Rufnummer +497118990-3600 zu melden.

