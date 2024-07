Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Versucht Auto anzuzünden - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte haben zwischen Samstagabend (13.07.2024) und Montagmorgen (15.07.2024) versucht, ein Auto an der Karl-Schurz-Straße anzuzünden. Die Täter versuchten offenbar, zwischen 21.00 Uhr und 08.00 Uhr den rechten Hinterreifen des schwarzen Audi A3, der auf Höhe der Hausnummer 30 am Straßenrand geparkt war, in Brand zu stecken, zum Brand kam es jedoch nicht. Die 62 Jahre alte Besitzerin bemerkte den Schaden erst, als sie mit dem Fahrzeug losfuhr und den platten Reifen entdeckte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

