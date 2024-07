Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Hochprozentige Beute - E-Bike gestohlen - Kartendaten abgegriffen

Hemer (ots)

Mit hochprozentigen und hochwertigen Spirituosen haben Unbekannte am Freitagmittag ein Geschäft an der Hauptstraße verlassen - allerdings ohne zu bezahlen. Die drei Männer wurden von Mitarbeitern beobachtet, wie sie die hochwertigen Alkoholika aus dem Regal nahmen und den Markt verließen. Mehrere Mitarbeiter verfolgten die Unbekannten bis in die Siemensstraße. Dort verloren sie die Tatverdächtigen jedoch aus den Augen. Auch eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief negativ. Der Schaden liegt im höheren dreistelligen Bereich.

Am Donnerstag oder in der darauffolgenden Nacht wurde an der Nockenstraße ein E-Bike gestohlen. Der Eigentümer befestigte es gegen 8.30 Uhr mit einem Kettengliederschloss am Zaun der Wulfert-Grundschule. Als er sein Fahrrad am Freitag wieder abholen wollte, hing nur noch das Schloss am Zaun. Gestohlen wurde ein graues Conway Xyron S 2.9.

Eine angebliche Mitarbeiterin der Deutschen Post hat am Freitag eine Mitarbeiterin eines Kiosks in der Innenstadt betrogen. Die Unbekannte meldete sich telefonisch und behauptete, die vorhandenen Zahlungskarten überprüfen zu müssen. Dazu sollte die Mitarbeiterin die Daten durchgeben. Weil die Anruferin gute Kenntnisse zu haben schien, glaubte ihr die Mitarbeiterin und lieferte die Daten. Mehrere Karten wurden daraufhin ausgebucht. Am Nachmittag erstatteten die Kiosk-Mitarbeiter Anzeige bei der Polizei wegen des Verdachts eines Betruges. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell