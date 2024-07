Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Fahrzeuge - Falscher Pflegedienst-Mitarbeiter stiehlt Ringe - Dieb warm angezogen

Iserlohn (ots)

Am Wochenende nahm die Polizei eine Reihe von Fahrzeugeinbrüchen auf. In der Nacht zum Sonntag wurden an der Waldemeistraße die Dreiecksfenster eines Chevrolet Klak zerstört und der Wagen durchwühlt. Am Freitag gegen 7 Uhr entdeckte eine Passantin an der Sundernallee, dass an einem am Straßenrand stehenden schwarzen Skoda Fabia mehrere Scheiben zerstört und der Wagen durchwühlt wurde. In der Nacht zum Freitag wurde an der Westfalenstraße die Scheibe eines Fiat Diabolo zerschlagen. Unbekannte stahlen im Wagen liegende Lebensmittel. Aus einem an der Barbarossastraße geparkten Audi 8D wurde, ebenfalls durch Einschlagen einer Scheibe, eine Sonnenbrille gestohlen, aus einem am Karnacksweg grünen Citroen verschwand ein Multitool. Zwischen dem 12. Juli und dem vergangenen Freitagmittag wurde Im Wiesengrund die Scheibe eines Citroen Jumper beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Dem Sicherheitspersonal auf dem Schützenfest in Sümmern fiel heute Morgen ein recht warm angezogener junger Mann auf, der noch zusätzlich Jacke und Pullover wegtrug. Auf die Frage, ob die Kleidung ihm gehöre, verneinte der 20-jährige Iserlohner und sagte, dass er die Oberbekleidung stehlen wolle. Darauf informierten die Sicherheitsmitarbeiter die Polizei, die eine Strafanzeige wegen Diebstahls schrieben und Jacke und Pullover sicherstellte.

Ein falscher Pflegedienstmitarbeiter hat am frühen Sonntagabend in der Rahmenstraße eine 82-jährige Frau bestohlen. Der Unbekannte klingelte gegen 17.30 Uhr an der Wohnungstür und behauptete, die Seniorin "untersuchen" zu müssen, damit ihre Pflegestufe angepasst werden könne. Die Seniorin ließ den Mann in die Wohnung, fragte ihn aber erst später nach einem Ausweis. Der Unbekannte sagte, dass er den Ausweis im Auto habe. Er verschwand gegen 18 Uhr und kam nicht zurück. Am Abend bemerkte die 82-Jährige, dass ihr mehrere Ringe fehlten, die in einem der Räume gelegen hatten. Die Seniorin erstattete Anzeige. Sie schätzt den Unbekannten auf ein Alter zwischen 30 und 35. Er hat dunkle, schwarze Haare, ist ca. 1,60 Meter groß und hager und sprach mit südländischem Akzent. Er trug eine dunkle Hose und ein helles T-Shirt. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell