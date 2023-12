POL-DA: Raunheim: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Höchst (ots) - Am Mittwoch (06.12.), kam es gegen 18.30 Uhr in der Bürgermeister-Dörr-Straße zu einem Einbruch. Durch die Balkontür verschafften sich Unbekannte Zugang in das dortige Wohnhaus. Ob die Einbrecher etwas erbeuteten, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Auf ihrer Flucht vom Tatort konnten die beiden Männer von Zeugen beobachtet werden. Einer von ihnen ist 40 bis 50 Jahre alt, hat eine Halbglatze und ...

mehr